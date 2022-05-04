'Ya her şeyim alınmış ya da üstümdeki her şey yırtılmıştı'

Süper Lig'in 35'inci haftasındaki Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesinin ardından bordo-mavililer şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından taraftarlar sahaya girip, futbolculara birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Trabzonspor'un yıldız oyuncuları Andreas Cornelius ile Stefano Denswil açıklamalarda bulundu.

Danimarka’nın önde gelen gazetelerinden B.T’ye konuşan Andreas Cornelius, binlerce taraftarın şampiyonluğu kutlamak, futbolculara dokunmak için saha içine girdikleri belirtti, “Neredeyse kaçmak zorunda kaldık. Ancak başaramadık. Beni havaya kaldırdılar, kramponlarımı ayaklarımdan çıkardılar” dedi.

DANİMARKA'DA MANŞET OLDU

Trabzonspor’un 38 yıl sonra şampiyon olmasının yankıları Danimarka medyasında ses getirirken, ülkenin önde gelen gazetelerinden B.T, Andreas Cornelius ile yaptığı tele röportaja geniş yer verdi. “Cornelius çılgın tezahüratlardan kaçtı: Ayakkabılarımı çıkarıp aldılar” başlığıyla yayınlanan röportajda, Danimarkalı santrfor, binlerce taraftarın şampiyonluğu kutlamak, futbolculara dokunmak için saha içine girdikleri belirtti, “Neredeyse kaçmak zorunda kaldık. Ancak başaramadık. Beni havaya kaldırdılar, kramponlarımı ayaklarımdan çıkardılar” ifadelerini kullandı.



'O GECEYİ HAYAT BOYU UNUTAMAM'

Şampiyonluğun kendisi ve arkadaşları için çok muhteşem, hayat boyu unutulmayacak bir olay olduğuna vurgu yapan golcü futbolcu, bunu sindirmenin zaman alacağını ve kutlamaların şehirde halen devam ettiğini, taraftarların yolda durdurduklarında delicesine mutlu olduklarını belirtti. Taraftarlar ilk sahaya girdiklerinde sakin olduğunu ve onları kendinden bir süre uzak tutmayı başardığını belirten Cornelius, “Ancak etrafta koşuşturan çocukları görünce biraz tedirgin oldum. Ve eğer şanssızsanız işler ters gidebilirdi diye düşündüm. Neyse ki tatsız bir şey yaşanmadı” dedi.

Bordo-mavili ekibin Hollandalı futbolcusu Stefano Denswill, yaşanan büyük coşkuyu anlatırken, “Stadyumda ve şehirde çılgınlık hakimdi. Bir taraftar tişörtümü çıkarıp aldı üzerimden. Bir diğeri şortumu istedi. Bir çok futbolcu soyunma odasına geldiğinde üzerlerinde sadece boxer’lar kalmıştı” diye konuştu.



'NEYSE Kİ ŞORTUMU KURTARDIM'

Trabzonsporlu Stefano Denswil, Hollanda’nın devlet televizyonu NOS ile De Telegraaf gazetesine röportajlar verdi. Antalya maçında taraftarın sahaya akın etmesiyle başlayan kutlamalar için tecrübeli stoper ‘Tam bir tımarhaneydi. Stadyumda ve şehirde çılgınlık hakimdi. Bir taraftar tişörtümü çıkarıp aldı üzerimden. Bir diğeri şortumu istedi. Neyse ki onu kurtardım. Ancak bir çok futbolcu soyunma odasına geldiğinde üzerlerinde sadece boxer’ları kalmıştı. Ya üzerlerindeki kıyafetleri alınmış ya da her şeyleri yırtılmıştı” dedi.

'TARAFTAR SAHAYA ERKEN GİRDİ'

Uzun aranın ardından gelen zaferin yarattığı coşkuyu anlayışla karşıladığını ifade eden Denswil “İnsanlar sokaklarda bağırıyor, kulübe 38 yıl sonra gelen şampiyonluk için minnettarlıklarını gösteriyorlardı” dedi. Antalya maçında taraftarın sahaya ilk olarak bitiş düdüğü çalmadan girdiğine de dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu “Taraftarlar sahaya biraz erken girdi. Bu nasıl oldu bilemiyorum. Neyse ki karşılaşmanın hakemi ve rakip takım bunu protesto etmedi de, sahanın boşaltılmasının ardından maç tamamlanabildi” diye konuştu.



'HER YER TRABZON'UN KATINI ROTTERDAM

Evde ailesiyle küçük bir parti verdiği belirtilen Denswil, şampiyonluk akşamında dünyanın dört bir yanından tebriklerin kendisine ulaştığını söyledi. Hollandalı futbolcu “Kulüp bize, kalabalıklar nedeniyle şehre gitmememiz tavsiyesinde bulundu. Hollanda ve Fransa’nın yanında Amerika’dan bile tebrik mesajları aldım. Rotterdam meydanındaki şampiyonluk kutlamasının görüntülerini gördüm. Boşuna ‘Bize her yer Trabzon’ denmiyor... Öte yandan biz Türkiye’nin de Napolisiyiz” dedi.

'SAHAYA ADIMINI ATMASI YETİYOR'

Bordo-mavililerin şampiyonluğunda önemli payı bulunan yıldız isim Marek Hamsik de, Hollandalı futbolcunun gündemindeydi. Tecrübeli isme övgü yağdıran Denswil “Marek Hamsik, Marek Hamsik’tir. Kendisi herkesin tanıdığı bir futbolcudur. Sahaya adımını atması yetiyor ve tüm stadyum çıldırıyor” ifadelerini kullandı. Ajax ve Brugge ile daha önce şampiyonluklar yaşayan oyuncu “Trabzon’daki kiralık dönemimde işler yolunda gitti. Bundan sonrasını artık Tanrı’ya ve menajerime bırakıyorum” dedi.

'KİMSE İNANMADI BİZ İNANDIK'

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kendisini, Brugge forması giydiği dönemde Başakşehir ve Beşiktaş’a karşı oynadığı maçlardan tanıdığını belirten Stefano Denswil, transferinde bu durumun önemine dikkat çekti. Denswil “Kendisi o dönemlerde bu iki takımın başındaki isimdi. Ben Başakşehir’e frikikten gol atmıştım. Avcı bana Trabzonspor’da şampiyonluğa oynayacağımızı söyledi. Bu misyonu başarıyla yerine getirdik. Kimse inanmadı ama biz inandık” dedi.