Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Kaybettiğimiz bir şey yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"İkinci yarıda bir şampiyon gibi oynadık"

"İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda taçtan geçiş yedik. Frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarıda bir şampiyon gibi, tamamen rakip sahada oynadık. Her türlü şutu, pozisyonu denedik ama olmadı. İkinci yarıda oynanan oyun bir şampiyon oyunu. Şampiyonluk yolunda 5 puan lazımdı, bugün 4'e indi."

"Oyun içinde bunlar var"

"Oyun içinde bunlar var. Özellikle ikinci yarıdaki baskılı oyun bir şampiyonluk oyunu. Bunlar bu işin içinde var."

"5 puan lazımdı, 4 puana düştü"

"Baktığında kaybetmedik, puan puandır. 5 puan lazımdı, 4 puana düştü; o da rakipler tüm maçlarını kazanırsa..."

"Kaybettiğimiz bir şey yok"

"Biz bir şey kaybetmedik. Stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık. Oyun ve skor olarak sallanmadık. İlk defa 3 beraberlik üst üste oluyor. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir."

"Böyle bir algı olmasın"

"Biz kredileri, başından beri bunun için aldık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir algı olmasın. Oyuncuların mücadelesi, taraftarın destekleri için teşekkür ediyorum."