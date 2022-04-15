FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TrabzonsporTrabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Kaybettiğimiz bir şey yok
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Kaybettiğimiz bir şey yok
ABONE OL

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Kaybettiğimiz bir şey yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Biz bir şey kaybetmedik. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir" dedi.

15.04.2022 - 23:35 |
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Kaybettiğimiz bir şey yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"İkinci yarıda bir şampiyon gibi oynadık"

"İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda taçtan geçiş yedik. Frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarıda bir şampiyon gibi, tamamen rakip sahada oynadık. Her türlü şutu, pozisyonu denedik ama olmadı. İkinci yarıda oynanan oyun bir şampiyon oyunu. Şampiyonluk yolunda 5 puan lazımdı, bugün 4'e indi."

"Oyun içinde bunlar var"

"Oyun içinde bunlar var. Özellikle ikinci yarıdaki baskılı oyun bir şampiyonluk oyunu. Bunlar bu işin içinde var."

"5 puan lazımdı, 4 puana düştü"

"Baktığında kaybetmedik, puan puandır. 5 puan lazımdı, 4 puana düştü; o da rakipler tüm maçlarını kazanırsa..."

"Kaybettiğimiz bir şey yok"

"Biz bir şey kaybetmedik. Stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık. Oyun ve skor olarak sallanmadık. İlk defa 3 beraberlik üst üste oluyor. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir."

"Böyle bir algı olmasın"

"Biz kredileri, başından beri bunun için aldık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir algı olmasın. Oyuncuların mücadelesi, taraftarın destekleri için teşekkür ediyorum."

    SON DAKİKA
    1. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Kaybettiğimiz bir şey yok
      Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Kaybettiğimiz bir şey yok
    2. Bunun adı '8 de kapanır 18 de' hastalığı! Abdullah Avcı'nın 'kimyası bozuldu' Trabzonspor 4 haftada...
      Bunun adı '8 de kapanır 18 de' hastalığı! Abdullah Avcı'nın 'kimyası bozuldu' Trabzonspor 4 haftada...
    3. Trabzonspor: 1 - Karagümrük: 1
      Trabzonspor: 1 - Karagümrük: 1
    4. 25 maçta 26 gol! Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler!
      25 maçta 26 gol! Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler!
    5. Antalyaspor açıkladı! Nur Şahin Galatasaray'a...
      Antalyaspor açıkladı! Nur Şahin Galatasaray'a...
    6. Taraftar Mesut ve İrfan için çıldırdı Pereira onları bırakıp 8 oyuncuyu 120 m.euro yaptı
      Taraftar Mesut ve İrfan için çıldırdı Pereira onları bırakıp 8 oyuncuyu 120 m.euro yaptı
    7. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    8. Arda Güler'in sözleşmesinden çıkan madde şok etti! Bunu yapmayan hoca yanacak
      Arda Güler'in sözleşmesinden çıkan madde şok etti! Bunu yapmayan hoca yanacak
    9. Yer yerinden oynayacak! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü ve Ali Koç'un 6 transferi
      Yer yerinden oynayacak! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü ve Ali Koç'un 6 transferi
    10. Fenerbahçe'den flaş transfer! 5,5 milyon euro'ya bonservisi alındı
      Fenerbahçe'den flaş transfer! 5,5 milyon euro'ya bonservisi alındı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Kaybettiğimiz bir şey yok

    Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Kaybettiğimiz bir şey yok

    Bunun adı '8 de kapanır 18 de' hastalığı! Abdullah Avcı'nın 'kimyası bozuldu' Trabzonspor 4 haftada...

    Bunun adı '8 de kapanır 18 de' hastalığı! Abdullah Avcı'nın 'kimyası bozuldu' Trabzonspor 4 haftada...

    Trabzonspor: 1 - Karagümrük: 1

    Trabzonspor: 1 - Karagümrük: 1

    25 maçta 26 gol! Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler!

    25 maçta 26 gol! Sörloth dediler bambaşka bir forvetin işini bitirdiler!

    Sıradaki Haber