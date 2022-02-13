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TrabzonsporTrabzonspor - Konyaspor maçında kahreden haber! Hayatını kaybetti
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Trabzonspor - Konyaspor maçında kahreden haber! Hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kritik müsabakada bir Trabzonspor taraftarı kalp krizi geçirerek vefat etti.

13.02.2022 - 21:50 |
Trabzonspor - Konyaspor maçında kahreden haber! Hayatını kaybetti

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

 

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