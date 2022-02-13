Trabzonspor - Konyaspor maçında kahreden haber! Hayatını kaybetti

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.