Trabzonspor: 2 - Konyaspor: 1

Lider Trabzonspor ile ligde ikinci sırada yer alan Konyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmayı 2-1 kazandı ve zirve yarışında büyük avantaj elde etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 13. ve 67. dakikalarda Visca kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 83. dakikada Cikalleshi'den geldi.

Lider Trabzonspor bu galibiyetle puanını 60'a çıkardı ve 1 maç eksiği olan Konyaspor karşısında puan farkını 12'ye çıkardı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

90'Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

90'Kouassi'nin ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top, kaleci Sehic'te kaldı.

90'Barış sağ kanattan ortaladı. Ceza sahasında Çekici'nin kafa vuruşunda top, Uğurcan'da kaldı.

90'+6! Mücadelenin sonunda en az 6 dakika daha oynanacak.

86'Golün ardından Konyaspor oyundaki baskıyı arttırdı ancak Trabzonspor savunması dikkatli.

86'Golün ardından Konyaspor oyundaki baskıyı arttırdı ancak Trabzonspor savunması dikkatli.

83'GOL! Cikaleshi, farkı bire indiren golü kaydetti. Ceza sahasında kaleye arkası dönük şekilde topla buluşan Cikaleshi, dönerek vuruşunu yaptı. Cikaleshi'nin şık vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Sokol Cikalleshi

83'Nwakaeme yerini Kouassi'ye bıraktı.Anthony Nwakaeme - Jean Evrard Kouassi

82'Berat, Abdülkadir'in yerine oyunda.Abdülkadir Ömür - Berat Özdemir

79'Rahmanovic yerini Endri Çekici'ye bıraktı.Amar Rahmanovic - Endri Cekici

78'Bytqi sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Topu savunma uzaklaştırdı.

73'Michalak yerini Amilton'a bıraktı.Konrad Michalak - Amilton

71'Hamsik, Bakasetas'ın yerine oyunda.Anastasios Bakasetas - Marek Hamsik

71'Trabzonspor'un 2 golünü atan Visca yerini Yusuf'a bıraktı.Edin Visca - Yusuf Erdogan

70'Konyaspor'da Guilherme, sarı kart gördü.Sarı Kart - Guilherme

67'GOL! Visca, farkı ikiye çıkaran golü attı.Gol - Edin Visca

65'Barış sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Dorukhan, topu uzaklaştırdı.

63'Soner de yerini Mpoku'ya bıraktı.Soner Dikmen - Paul-José Mpoku

63'Ahmed Hassan yerini Cikalleshi'ye bıraktı.Ahmed Hassan - Sokol Cikalleshi

63'Barış Yardımcı, Skubic'in yerine oyuna.Nejc Skubic - Baris Yardimci

62'Cornelius yerini Djaniny'ye bıraktı.Andreas Cornelius - Djaniny

61'Visca'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

58'Dorukhan kendi yarı sahasında topu sürerek iler çıktı. Ceza sahasına girmeden pasını Cornelius'a aktardı. İki oyuncu arasındaki anlaşmazlık sonucu top, Konyaspor savunmasında kaldı.

54'Abdülkerim, Cornelius'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Abdülkerim Bardakci

51'Bytqi'nin sol kanattan ortasında topu savunma uzaklaştırdı.

49'Konyaspor ikinci yarıda daha kontrollü oynuyor.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'+1! İlk yarını sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.

43'Bakasetas'ın sol çaprazdan sert şutunda top, kaleci Sehic'de kaldı.

42'Nwakaeme sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Soner'in ters vuruşunda top kornere çıktı.

37'Nwakaeme sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı topu Sehic çıktı ve aldı.

35'Trabzonspor ikinci golü bulmak için Konyaspor savunmasını zorluyor.

32'Bakasetas sağ kanattan içeri kesti. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

29'Bakasetas sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Bakastas'ın sert şutunda top direğe çarpıp dışarı çıktı.

26'Bytqi'nin sol kanattan ortasında Rahmanovic'in kale önünde yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

23'Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Cornelius'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

21'Konyaspor'da Soner, Siopis'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Soner Dikmen

18'Skubic, orta alandaki Guilherme'yi gördü. Skubic'in vuruşu üstten auta çıktı.

15'Golden sonra Trabzonspor topa daha hakim olmaya başladı.

13'GOL! Visca, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan hızlı atağa çıkan Cornelius pasını ceza sahasına aktardı. Ceza alanında topla buluşan Visca'nın şık vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Edin Visca

10'Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor.

7' Guilherme'nin ortasını Puchacz karşıladı ve top taca çıktı. Konyaspor atışı kullanacak.

3'Nwakaeme'nin sağ kanattan içeri ortasında ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Rahmanovic, Soner Aydoğdu, Michalak, Hadziahmetovic, Bytyqi, Amilton (Muhtemel)