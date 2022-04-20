Trabzonspor, Kayserispor karşısında avantajı 1-0 ile aldı!

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Trabzonspor Hamsik ve Nwakaeme'nin oyuna girmesiyle oyunda üstünlüğü sağladı ve 87. dakikada Cornelius ile golü buldu: 1-0

Maçın geride kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçının rövanşı ise 10 Mayıs'ta oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci Lung'dan dörndü. Dönen topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

24. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta taç çizgisi önünden ceza alanına doğru taşıyan Visca'nın penaltı noktasına yerden çıkardığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşunda kaleci Lung sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu az farkla auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasında Kouassi'nin kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı.

58. dakikada Emrah Başsan'ın vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağa kaleci Uğurcan Çakır müdahale etti. Sonrasında savunma tehlikeli uzaklaştırdı.

77. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içinden yaptığı ortada Cornelius'un kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı.

87. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine gönderdiği topu kale sahası önünde göğüsüyle önüne alan Cornelius, meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

90. dakikada Cardoso'nun sağ taraftan ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.