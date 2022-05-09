Premier Lig'e merhaba dediler Uğurcan Çakır için harekete geçtiler

Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Uğurcan Çakır yine Avrupa’nın gündeminde... Milli file bekçisi için özellikle İngiliz kulüpleri yakın takipte.

Sezon boyunca çok kritik kurtarışlara imza atan ve yüzde 83’lük başarı oranıyla Süper Lig ’in zirvesinde yer alan Uğurcan Çakır’ın son talibinin Fulham olduğu öğrenildi. Championship’i zirvede tamamlayan Fulham, gelecek sezon Premier Lig’de mücadele edecek.



Menajerler aracılığıyla Uğurcan için devreye giren Ada ekibinin önümüzdeki haftalarda Trabzonspor Yönetimi ile temasa geçip, resmi teklif yapması bekleniyor.

‘HEDEFİM İNGİLTERE’ DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamalarda “Trabzonspor’da şampiyonluk yaşadıktan sonra hedefim bir gün Premier Lig’de oynamak” diyen Uğurcan konusunda yaz dönemi hareketli geçecek. Bordo-Mavililer, resmi tekliflere göre yol haritasını çizecek. Altyapıdan yetişen ve yıllardır kaptanlık pazubandını takan Uğurcan Çakır’ın, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceği öğrenildi.







