Nwakaeme isyanı! Koskoca bir ülke karıştı

Nijerya Milli Takımı’nda son olarak yaşanan teknik adam değişikliğinde oyuncuyla ilgili bu tutumun da etkisi olduğu ortaya çıktı.

Görevine son verilen teknik direktör Gernot Rohr’un, son derece formda olan Nwakaeme’yi çağırmamasının faktörler arasında olduğu bildirildi.

Nijerya futbol kamuoyu, bordo-mavili ekibin şampiyonluk yürüyüşünde büyük payı olan formda oyuncunun milli takımdan uzak olmasının yanlış olduğunu düşünüyor.

Futbolseverler sosyal medyada konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken, ülkedeki internet sitelerinde de oyuncunun milli takımda bulunması gerektiğine yönelik haberler yayınlandı. Nijerya Milli Takımı şu an geçici olarak Eguavoen ile Nwakaeme için de önemli gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. (Skorer)







