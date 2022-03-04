Ne Nwakaeme ne Visca! İşte derbide Trabzonspor'un en büyük silahı

Süper Lig’de bitime 11 hafta kala 17 puan farkla lider olan Trabzonspor, gözünü Fenerbahçe deplasmanına dikti. Lig müsabakalarında ezeli rakibini deplasmanda en son 1997’de mağlup eden bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda bu mücadeleye çok büyük önem veriyor. Vitor Hugo’nun sakatlığı herkesi sarssa da takımın savunması kaptan Uğurcan Çakır’ın sayesinde emin ellerde. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da Kadıköy’deki zorlu maçta en büyük kozu başarılı kalecisi olacak.

Maç başına 0.7

Ligde 26 maçta 20 gol yiyen ve ligin en az gol yiyen kalecisi olan Uğurcan Çakır, maç başına gol yeme ortalamasında 0.7 gibi başarılı bir ortan tuttu. Uğurcan’ın ligdeki kurtarış ortalaması da dikkat çekiyor. Başarılı eldiven kurtarış ortalamasında yüzde 83’le ligin en iyileri arasında. Son dönemde performansı yükselişte olan 25 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe maçlarında her zaman gösterdiği başarılı performanslarla biliniyor özellikle motivasyon olarak çok iyi hazırlanıyor.

Yüzde 50’nin üstünde

Vitor Hugo’nun sakatlığı sonrası Trabzonspor’da gözler hemen defans hattına çevrildi. Ancak sezon genelindeki rakamlara bakıldığında bordo-mavililerde takım savunması öne çıkıyor. 27 haftada top kapma başarısında yüzde 58’lik bir başarı sağlanırken ikili mücadele kazanma da bu oran yüzde 53’e geldi. Hava topu kapma mücadelesinde de takımın başarısı yüzde 57.7 olarak tespit edildi.



Yüzde 92’lik pas oranı

Trabzonspor 27 haftada 20 gol yedi ve 11 kez kalesini gole kapadı. Özellikle takımın defans bölgesinde yani birinci bölgede yaptığı pas ortalaması da yüzde 92 gibi çok ciddi bir orana sahip. Savunmada pasla çıkmayı başaran bordo-mavililer bu alanda ligin en iyisi konumunda. Trabzonspor’da futbolcular 27 haftada 44 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Takım halinde rakiplere yapılan faul sayısı da 286 oldu.

Kasketli paylaşım

Trabzonspor’da her yılın 61. gününde ilan edilen ‘Dünya Kasketliler Günü’ etkinliğine Uğurcan Çakır da katıldı. Başarılı kaleci, sosyal medya hesabından kasketli bir fotoğrafını yayınladı.

Uzaktan gol yemiyor

Uğurcan Çakır’ın bu sezon özelinde ceza sahası dışından gelen şutlardaki başarısı gözlerden kaçmıyor. Ceza sahası dışından sadece 1 gol yiyen bordo-mavili eldiven, ceza sahası dışından 43 kurtarış yaptı. Uğurcan’ın böylece ceza sahası dışından kurtarış ortalaması da yüzde 93 oldu. Ceza sahası içinden 19 gol yiyen ve 52 kurtarış yapan başarılı file bekçisinin ceza sahası içi ortalaması da yüzde 73 olarak saptandı.



Pas oyununda da var

Takımı için büyük önem taşıyan Uğurcan Çakır, kurtarışlarının yanısıra oyuna katılmasıyla da öne çıkıyor. Uğurcan Çakır’ın topu oyuna sokma başarısı yüzde 70’lik bir ortalamaya sahip. Ligin bu alanda da en iyileri arasında yer alan Uğurcan, Abdullah Avcı’nın oynattığı pas oyununa da geriden katılıyor, topu oyuna doğru sokuyor.

Defansın lideri Denswil

Kadıköy deplasmanında Trabzonspor defansında Ahmetcan-Denswil ikilisinin olması bekleniyor. Denswil’in özellikle pas oyunundaki başarısı dikkat çekiyor. Ligde bu sezon 20 maçta oynayan tecrübeli savunmacı, yüzde 92’lik pas başarı oranıyla göz kamaştırıyor. Bu konuda Vitor Hugo ile beraber ligin en iyisi olan 28 yaşındaki futbolcu, hava topu kapmada maç 1.8, ikili mücadele kazanmada yüzde 65 ve maç başına da 42 pas isabetiyle öne çıkıyor.



Ahmetcan’a büyük destek

Bordo-mavili takımda daha önce Galatasaray deplasmanında süre alan Ahmetcan Kaplan’ın Fenerbahçe maçında ilk 11’de çıkması bekleniyor. Vitor Hugo’nun yokluğunda önemli bir sorumluluğu üstlenecek 19 yaşındaki yıldız, en büyük desteği teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarından alıyor. Bu sezon 6 maçta oynayan genç stoper yüzde 90 pas isabeti ve yüzde 72 ikili mücadele oranlarıyla dikkat çekiyor. (Skorer)







