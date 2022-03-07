FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TrabzonsporDünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'
HaberlerTrabzonspor Haberleri Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'
ABONE OL

Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe maçından sonra camiasına seslendi.

07.03.2022 - 14:06 |
Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi’nin mart sayısında camia ve taraftarlara seslendi. Ağaoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk gün bir söz vermiştik. 'Trabzonspor olarak her zaman mücadelenin içinde olacağız' demiştik. İki yıl, üç yıl, belki dört yıllık bir süre için taraftarımızdan sabretmelerini istemiştik. Sabır gösterdiklerinde karşılarına çıkacak Trabzonspor’u tüm Türkiye’nin ayakta alkışlayacağını taahhüt etmiştik. İşte şimdi çok şükür; o kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bordo-mavili takımın sahada sergilediği oyun ile Türkiye futbol tarihinde kalıcı bir iz bırakacağını belirten Ağaoğlu, "Tribünleri tıklım tıklım dolduran coşkulu taraftarlarımız, futbolumuzun fotoğraf albümündeki yerini en tatlı tebessümler eşliğinde alacak. Trabzonspor, çok anlamlı, çok büyük bir hikaye yazıyor. Ve bu hikayenin tek bir kahramanı yok. Bu hikayenin en esaslı kahramanı her şeyden ve herkesten önce sizlersiniz, sevgili taraftarlar. Şampiyonluk sevincini senelerdir doyasıya yaşamadınız; fakat asla vazgeçmediniz. Bu vazgeçmeyişiniz ile sizler, Karadeniz Fırtınası’na mücadele ruhunu üflediniz. İşte bugün Trabzonspor takımını sahada oynarken izlediğiniz mücadele, tribünlerdeki inancın, inadın ve vazgeçmeyişin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA

Göztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdıGöztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı
Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!
Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'
Manchester City - Sporting Lizbon maçı Halil Umut Meler'in!Manchester City - Sporting Lizbon maçı Halil Umut Meler'in!
Canlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderinCanlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin
Yönetim bonservis bedeli belirlemiş ama... Kim bu parayı verecek?Yönetim bonservis bedeli belirlemiş ama... Kim bu parayı verecek?
8 haftada 8 puan aldı Burak Elmas'a gelişiyoruz dedi!8 haftada 8 puan aldı Burak Elmas'a gelişiyoruz dedi!
Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
Galatasaray'da Son Dakika! Dursun Özbek başkan Fatih Terim yeni teknik direktörGalatasaray'da Son Dakika! Dursun Özbek başkan Fatih Terim yeni teknik direktör
Büyük umutlarla transfer edilmişti! 12 maçtır...Büyük umutlarla transfer edilmişti! 12 maçtır...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

Göztepe Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!

Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!

Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'

Dünkü derbinin ardından flaş açıklama! 'Bu hikayenin en esaslı kahramanı...'

Manchester City - Sporting Lizbon maçı Halil Umut Meler'in!

Manchester City - Sporting Lizbon maçı Halil Umut Meler'in!

Sıradaki Haber