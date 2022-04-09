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TrabzonsporCanlı yayında açıkladı! 'Trabzonspor'un yıldızı 12 milyon euro'ya gitti'
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Canlı yayında açıkladı! 'Trabzonspor'un yıldızı 12 milyon euro'ya gitti'

Portekiz devi Sporting Lizbon'un Yunan yıldız Bakasetas'ın sözleşmesindeki çıkış maddesinden yararlandığı ve 12 milyon euro karşılığında oyuncuyu transfer ettiği öğrenildi.

09.04.2022 - 08:39 |
Canlı yayında açıkladı! 'Trabzonspor'un yıldızı 12 milyon euro'ya gitti'

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da bir yandan şampiyonluk için gün sayılırken, bir yandan da kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavili kulüpte son dönemde formasını kaptıran Anastasios Bakasetas'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Canlı yayında açıkladı Trabzonsporun yıldızı 12 milyon euroya gitti



Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunan on numara, geçtiğimiz sezon devre arasında bordo-mavililer tarafından 3 milyon euro bedelle transfer edildi. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncuyla 2024'e kadar sözleşme imzaladı.

Canlı yayında açıkladı Trabzonsporun yıldızı 12 milyon euroya gitti



Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla 35 resmi müsabakada şans buldu. Tecrübeli oyuncu bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Bakasetas takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.

Canlı yayında açıkladı Trabzonsporun yıldızı 12 milyon euroya gitti


Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve aktif olarak teknik direktörlük yapan Lemi Çelik, Yunan futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu. Bordo-mavililerin yıldızının sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Lemi Çelik, "Sporting Lizbon, Trabzonspor'la anlaştı. Sözleşmesinde 12 milyon euro veren takım, otomatik olarak oyuncuyu transfer edebilir şeklinde bir madde var. Sporting bunu ödemeyi kabul etti. Ama Bakasetas gitmek istemiyor; çünkü Trabzonspor'da çok mutlu. Ayrıca gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Abdullah Avcı'nın sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip oldu ve çok verimli oluyor. Bütün bunları bırakıp gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

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