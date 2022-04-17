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TFF'den sonra bir deprem de MHK'de!

A Spor'da yer alan habere göre; MHK Başkanı Ferhat Gündoğlu ve Merkez Hakem Kurulu istifa etti.

17.04.2022 - 15:54 |
TFF'den sonra bir deprem de MHK'de!

Merkez Hakem Kurulu ve Başkan Ferhat Gündoğdu'nun istifa kararı aldığı öne sürüldü.

Süper Lig'de 12 hakemin liste dışı kalmasının ardından ciddi şekilde eleştirilen Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu'nun ayrılık kararı aldığı gündeme geldi.

A Spor'un son dakika haberine göre, Merkez Hakem Kurulu ve Başkan Ferhat Gündoğdu, görevi bırakmaya karar verdi.

Bu kararının detayı henüz bilinmezken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bırakmasının ardından istifa kararı alan MHK ile Ferhat Gündoğdu'nun yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

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