Kripto parayla hava atışı yaptı hakkında soruşturma açıldı

TFF, derbi hakemi Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kardeşlerin, para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.









İşte federasyondan yapılan açıklama:

"Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır."