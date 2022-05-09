Kripto parayla hava atışı yaptı hakkında soruşturma açıldı
Dün derbide düdük çalan Arda Kardeşler'in kripto parayla hava atışı yapması başına iş açtı.
09.05.2022 - 14:23 |
TFF, derbi hakemi Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre kardeşlerin, para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.
İşte federasyondan yapılan açıklama:
"Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır."