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Hatayspor Fatih Karagümrük'ü çok rahat geçti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

12.03.2022 - 16:03 |
Hatayspor Fatih Karagümrük'ü çok rahat geçti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Saba Lobjanidze ile 34 ve 58. dakikalarda Ayoub El Kaabi kaydetti.

Bu sonucun ardından 46 puana ulaşan Hatayspor, 6. sıraya yerleşti. 40 puanda kalan Karagümrük ise 9. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Hatayspor, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Karagümrük ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.

EL KAABI KRAL OLDU

Öte yandan Süper Lig'de 15. golüne ulaşan Hataysporlu Ayoub El Kaabi, gol krallığında zirveye yerleşti.

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