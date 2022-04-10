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GalatasarayTorrent şaşırttı! 'Çok değişik ve komik...'
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Torrent şaşırttı! 'Çok değişik ve komik...'

2-0 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Domenec Torrent "Onların attığı gol değişik ve komikti. Bizim oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri bile diyebiliriz" dedi.

10.04.2022 - 23:18 |
Torrent şaşırttı! 'Çok değişik ve komik...'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Dengeli bir maç oldu." dedi.

Fenerbahçe'nin şanslı olduğunu vurgulayan Domenec Torrent "İlk yarıda Fenerbahçe'nin sadece iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Bizim oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri bile diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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