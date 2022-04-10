Torrent şaşırttı! 'Çok değişik ve komik...'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Dengeli bir maç oldu." dedi.

Fenerbahçe'nin şanslı olduğunu vurgulayan Domenec Torrent "İlk yarıda Fenerbahçe'nin sadece iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Bizim oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri bile diyebiliriz." ifadelerini kullandı.