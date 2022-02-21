Taraftarlara değil! 'Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum dedi!'

Galatasaray'a Göztepe deplasmanında attığı gollerle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

Fiziksel durumu hakkında konuşan Bafetimbi Gomis "İyi hissediyorum. İyi bir takım oyunu oynadık. Her şey iyi olmasa da yapabileceklerimi gösterdik." dedi

Açıklamalarına devam eden Gomis "Galatasaray adına gol attığım için çok gururluyum. Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum. Yaşadıklarından sonra geri dönmesi çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Gomis ayrıca "Galatasaray aşıkları için bu golleri attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Başkanımıza, yöneticilerimize, herkese bu golleri armağan ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



OMAR: FUTBOLA 2.KEZ DÖNDÜM



Geri dönmesi hakkında konuşan Omar Elabdellaoui "Çok zor zamanlardan geçtim. Zor sakatlıktı. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara geri dönmem, en sevdiğim şeyi yapmam gibiydi. Hayalimi ikinci kez gerçekleştirdim, futbola 2. kez geri döndüm. Bu süreçte bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

30 yaşındaki futbolcu "Ailem, eşim, menajerim, Fatih Terim, başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, yeni hocamız Torrent, takım arkadaşlarım bana destek oldu. Tüm Türkiye bana çok fazla yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Sahaya geri döndüğümde 3 puanı almak mutluluk yarattı bende." diyerek sözlerini noktaladı.



TAYLAN ANTALYALI: HATALARIMDAN DERS ALIYORUM



Omar'ın geri dönmesi hakkında konuşan Antalyalı, "Maçı kazandığımız için mutluyuz ama daha önemlisi Omar'ın aramıza geri dönmesi. Biz ona hep destek olmaya çalıştık ama yaşadığı süreç çok zorluydu. Onu tebrik ediyorum. Çok faydalı olacak." dedi.

Bu maçla birlikte çıkışa geçileceğini söyleyen sarı - kırmızılı futbolcu, "İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. 3 puanı almasını bildik. Bu önemliydi. Çıkış arıyorduk. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Maçta yaptırdığı penaltı hakkında yorum yapan Taylan, "O pozisyonda hataya yer yok. Bu sene birkaç maçta hata yaptım ve golle sonuçlandı. Çok üzgünüm. Arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir daha yapmamak adına hatalarımdan ders alıyorum. Efor sarf ediyoruz. Çok istekliyiz. Umarım böyle devam ederiz." şeklinde konuştu.