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GalatasarayTakımın vazgeçilmezi oldu! Galatasaray'a müjde
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Takımın vazgeçilmezi oldu! Galatasaray'a müjde

Galatasaray'ın Al-Taawoon'a kiralık olarak gönderdiği Luyindama için Arap kulübünün 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

25.03.2022 - 10:56 |
Takımın vazgeçilmezi oldu! Galatasaray'a müjde

Galatasaray'dan devre arasında Suudi Arabistan'ın Al-Taawoon kulübüne kiralanan Luyindama, yeni takımının vazgeçilmez savunma oyuncusu oldu. Son 5 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcunun grafiğini aynı şekilde sürdürmesi halinde, Arap kulübünün 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtiliyor.

Takımın vazgeçilmezi oldu Galatasaraya müjde

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