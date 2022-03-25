Takımın vazgeçilmezi oldu! Galatasaray'a müjde
Galatasaray'ın Al-Taawoon'a kiralık olarak gönderdiği Luyindama için Arap kulübünün 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.
25.03.2022 - 10:56 |
Galatasaray'dan devre arasında Suudi Arabistan'ın Al-Taawoon kulübüne kiralanan Luyindama, yeni takımının vazgeçilmez savunma oyuncusu oldu. Son 5 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcunun grafiğini aynı şekilde sürdürmesi halinde, Arap kulübünün 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtiliyor.