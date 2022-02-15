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Rus basını Galatasaray'ın yeni sol bekini yazdı

Rus basınında yer alan habere göre; Galatasaray 22 yaşındaki sol bek Yuri Gorshkov için Spartak Moskova ile temas halinde...

15.02.2022 - 08:46 |
Rus basını Galatasaray'ın yeni sol bekini yazdı

Galatasaray’ın, gelecek sezon için Krylya Sovetov Samara’nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için iletişime geçtiği öğrenildi.

Rus basınından RB Sport’un iddiasına göre, daha önce Spartak Moskova’nın ilgilendiği belirtilen oyuncu için sarı-kırmızılıların temasta olduğu dile getirildi. 2020’de Chartanovo’dan Krylya Sovetov Samara’ya transfer olan Gorshkov’un takımı ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023’te sona erecek.

Rus basını Galatasarayın yeni sol bekini yazdı

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