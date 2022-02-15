Rus basını Galatasaray'ın yeni sol bekini yazdı

Galatasaray’ın, gelecek sezon için Krylya Sovetov Samara’nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için iletişime geçtiği öğrenildi.

Rus basınından RB Sport’un iddiasına göre, daha önce Spartak Moskova’nın ilgilendiği belirtilen oyuncu için sarı-kırmızılıların temasta olduğu dile getirildi. 2020’de Chartanovo’dan Krylya Sovetov Samara’ya transfer olan Gorshkov’un takımı ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023’te sona erecek.







