Ömer Bayram paylaşımda bulundu sosyal medya yıkıldı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da sol bek oyuncusu Ömer Bayram, bir paylaşımda bulundu.

Bayram, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Hepimiz hayatta, elimizde olmadan istemediğimiz hatalar yapabiliriz. Bu hatalar bazen hem kendimizin hem de başka insanların üzülmesine sebep olabilir. İstemediğimiz sonuçlar ortaya çıktığında ise asıl görevimiz o hatayı telafi etmek için çaba göstermektir. Umutsuzluğa kapılıp pes etmek değil. Futbol da tıpkı hayat gibi sürprizlerle dolu aynı zamanda da hatalara çok açık bir oyun. Üzülerek dile getiriyorum ama maalesef ben de dün akşam oynadığımız oyunda, yaptığım bir hata sonucu takımıma penaltı kaybı yaşattım. Takım arkadaşlarımın gösterdiği çaba ve muhteşem özveri ile bu hatayı telafi etmeyi başarabildik. Bizler Galatasaraylıyız, biz Galatasarayız.. Şanlı taraftarımızın desteğiyle kocaman bir aileyiz. Tarihimizde olağanüstü bir gurur ve eşsiz başarılar var. Bu büyük camianın kaptanlarından biri olabilmenin verdiği muhteşem gurur ve getirdiği büyük sorumluluğu da göz önüne alarak şunu söyleyebilirim ki şu anın aksine, yeniden Galatasaray'a yakışır bir duruma gelebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu şanlı taraftarımıza ve büyük kulübümüze borçluyuz. Tüm kalbimle ve azmimle söylüyorum, güzel günlerimiz çok yakında."