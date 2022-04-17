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GalatasarayMerih Demiral'ın yanına Galatasaraylı stoper!
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Merih Demiral'ın yanına Galatasaraylı stoper!

Serie A ekiplerinden Atalanta'nın Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao'yu istediği ortaya çıktı. Merih Demiral'ın oynadığı mavi siyahlı kulübün Brezilyalı futbolcu için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.

17.04.2022 - 10:35 |
Merih Demiral'ın yanına Galatasaraylı stoper!

Galatasaray'ın yıldızlarına İtalyan kulüplerinin yakın ilgisi devam ediyor. Roma ile Napoli, uzun süredir Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgileniyordu. 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu.

İtalyan kulüplerinin Marcao konusundaki rekabeti, Galatasaray'ın yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Sambacı için 15 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklifleri gündemde. Genç oyuncunun transferiyle ilgili kararı ise yeni yönetim verecek.

Merih Demiralın yanına Galatasaraylı stoper

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