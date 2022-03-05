Konyaspor - Galatasaray! İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray’ı ağırlayacak.
05.03.2022 - 18:01 |
Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında aldığı galibiyetlerle moral depolayan Galatasaray , 4 haftadır kazanamasa da ligde üst sıralarda tutunmayı başaran Konyaspor'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytqi, Ahmed Hassan