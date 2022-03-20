Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu hakem tepkisi: Ayağım kırılabilirdi

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda konuştu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları;

Hakem arkadaşımız, hakem abimiz, 'Birader, kardeşim' diye bize hitap eden abimiz, 30 saniye geçmeden 'Bakıldı, önüne bak' diye bize tepki gösteriyor. Ayağım, iki pozisyonda da kırılabilirdi. Herkes gördü. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler.