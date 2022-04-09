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Kerem Aktürkoğlu'nda son dakika gelişmesi

Derbide henüz oynayıp oynamayacağı kesinleşmeyen Kerem Aktürkoğlu için bugünkü idman bekleniyor.

09.04.2022 - 08:58 |
Kerem Aktürkoğlu'nda son dakika gelişmesi

Torrent, derbide mutlaka sahada görmek istediği Kerem Aktürkoğlu'nun adeta üzerine titriyor. Kulüp doktorları da genç oyuncuyu dev mücadeleye yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Fenerbahçe karşısında oynamayı çok isteyen Kerem, bugün idmanda son kez denenecek. Torrent ve sağlık ekibinin kararına göre Sarı-Kırmızılı oyuncunun yarın forma giyip giymeyeceği belli olacak.

Kerem Aktürkoğlunda son dakika gelişmesi

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