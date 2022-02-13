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Galatasarayİki teknik direktör ismi verdi! 'Sergen Yalçın değil G.Saray'a...'
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İki teknik direktör ismi verdi! 'Sergen Yalçın değil G.Saray'a...'

Beşiktaş'ın eki futbolcularından Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a imza atma ihtimali için 'Çok zor' değerlendirmesinde bulundu.

13.02.2022 - 09:01 |
İki teknik direktör ismi verdi! 'Sergen Yalçın değil G.Saray'a...'

Sinan Engin, Beyaz TV'de Sergen Yalçın - Galatasaray iddiaları ve sarı kırmızılı takımın durumuyla ilgili konuştu.

Sinan Engin yaptığı yorumda, "Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a gitme ihtimali zor. Tecrübelenmiştir. Beşiktaş camiasında hatalar yaptıysa, onlara bakmıştır, değerlendirmiştir. Galatasaray camiasının bir bölümü Sergen Yalçın'a karşı çıkabilir." değerlendirmesini yaptı.

Engin ayrıca Galatasaray'ın sorununu kendi içinden çözmesi gerektiğini belirterek, "Bülent Korkmaz var, Okan Buruk var. Galatasaray bu işi kendi içinden çözecek. Fatih Terim'in gönderilmesi, Burak Elmas'ın hayatının dönüm noktası." açıklamasını yaptı.

İki teknik direktör ismi verdi Sergen Yalçın değil G.Saraya...

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