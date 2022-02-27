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GalatasarayGedson Fernandes'ten Galatasaray-Rizespor maçı sonrası Babel ve Marcao'ya tepki: Bir şey söyleyecek misiniz?
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Gedson Fernandes'ten Galatasaray-Rizespor maçı sonrası Babel ve Marcao'ya tepki: Bir şey söyleyecek misiniz?

Çaykur Rizesporlu futbolcu Gedson Fernandes, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından eski takım arkadaşlarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

27.02.2022 - 21:56 |
Gedson Fernandes'ten Galatasaray-Rizespor maçı sonrası Babel ve Marcao'ya tepki: Bir şey söyleyecek misiniz?

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a 4-2 mağlup eden Gedson Fernandes, maç sonu dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ayağının videosunu paylaşan Fernandes, "Marcao, Babel. Bir şey söyleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK FAUL YAPILAN OYUNCU

Portekizli orta sahaya karşılaşmada 12 faul yapıldı. Opta'nın verilerine göre, Gedson Fernandes, bu alanda istatistik tutulmaya başlandığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.

Gedson Fernandesten Galatasaray-Rizespor maçı sonrası Babel ve Marcaoya tepki: Bir şey söyleyecek misiniz

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