Galatasaray'ın en çok eleştirilen futbolcusu! Flaş Barcelona açıklaması

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.

Bugün İzmir'e gidecek olan sarı-kırmızılı kafilede Taylan Antalyalı, Barcelona Havalimanında Demirören Haber Ajansının (DHA) sorularını yanıtladı. Avantajlı bir skorla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Taylan Antalyalı, "İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.



OYUNUMU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM

Yapılan eleştirileri de değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, "Eleştiriler olacak tabi ki. Takım arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım içerdeki maçta da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Eleştirilenlerden herkes etkilenir ama ben oyunumu geliştirmek için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim" açıklamasında bulundu.