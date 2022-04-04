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GalatasarayGalatasaray'da sürpriz Halil Dervişoğlu gelişmesi!
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Galatasaray'da sürpriz Halil Dervişoğlu gelişmesi!

Fenerbahçe derbisinde Gomis'in yedeği olması beklenen Halil Dervişoğlu ile Torrent özel bir görüşme yapacak.

04.04.2022 - 10:57 |
Galatasaray'da sürpriz Halil Dervişoğlu gelişmesi!

Mostafa Mohamed'in sakatlığı sonrasında Fenerbahçe derbisinde Bafetimbi Gomis'in yedeği Halil Dervişoğlu olacak.

Bu anlamda Aslan'ın hocası Domenec Torrent, 22 yaşındaki forvet ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Torrent, zorlu mücadele öncesinde Halil'den kendisini hazır tutmasını isteyecek. Gerek görülmesi halinde Halil ekstra çalışmalar yapacak.

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