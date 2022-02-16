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GalatasarayGalatasaray'da futbolcular hata yaptıkça para kazanıyor! 350 bin euro cepte
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da futbolcular hata yaptıkça para kazanıyor! 350 bin euro cepte
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Galatasaray'da futbolcular hata yaptıkça para kazanıyor! 350 bin euro cepte

Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro kazanan Hollandalı sol bek Van Aanholt 350 bin euro da bonuslar için aldı.

16.02.2022 - 11:42 |
Galatasaray'da futbolcular hata yaptıkça para kazanıyor! 350 bin euro cepte

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla eleştirilerin odağındaki isim olan Patrick Van Aanholt buna rağmen iyi kazandı. 1.9 milyon euro garanti ücreti olan tecrübeli oyuncu, sahaya çıktığı maçlar için de 350 bin euro bonus elde etti.

Teknik direktör Domenec Torrent'in, performansından memnun olmadığı 31 yaşındaki oyuncuyu, Göztepe maçında kulübeye çekerek Ömer Bayram'a şans vereceği öğrenildi.

7 hatada 10 puan gitti

Öte yandan bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım Galatasaray oldu. Yaptığı 7 hatayla goller yiyen sarı-kırmızılılar, toplam 10 puan kaybetti.

Galatasarayda futbolcular hata yaptıkça para kazanıyor 350 bin euro cepte

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    Galatasaray'da futbolcular hata yaptıkça para kazanıyor! 350 bin euro cepteGalatasaray'da futbolcular hata yaptıkça para kazanıyor! 350 bin euro cepte

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