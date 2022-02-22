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GalatasarayGalatasaray'da dev zirve! 12 futbolcuyla...
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Galatasaray'da dev zirve! 12 futbolcuyla...

Gelecek sezonun yapılanması için Florya'da bir araya gelecek olan Burak Elmas, Torrent, Campos ve Sensibile transfer konusunu masaya yatıracak.

22.02.2022 - 09:44 |
Galatasaray'da dev zirve! 12 futbolcuyla...

Galatasaray 'da bugün toplantı günü...

Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, danışman Campos ve sportif direktör Sensibile bir araya geliyor. Daha önce planlanan toplantıda gelecek sezonla ilgili transferlerin masaya yatırılacağı ve teknik direktör Domenc Torrent'in vereceği raporun görüşüleceği öğrenildi.

Campos'un gelecek sezon için önerdiği 40 oyuncudan 12'siyle temasa geçildiği bildirilmişti.

Diğer oyuncularla ilgili de gelişmelerin görüşüleceği, ayrıca İspanyol hocanın önümüzdeki sezon için takım yapılanması hakkındaki fikirlerinin değerlendirileceği kaydedildi. (Fanatik)

Galatasarayda dev zirve 12 futbolcuyla...

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