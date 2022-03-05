Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: 'Bu kadroyu ben yapmadım'

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in sözleri;

İlk 20 dakikada maçı kaybettik. İkinci yarıda biraz daha dengeliydi. 2-0'dan sonra maçın devamı zor oldu. Ben Konyaspor'u aslında çok kez izledim. Konyaspor iyi oynayan ve hak ettiğini alan bir takımdı çoğu zaman. O yüzden özellikle bu tarz takımlara karşı çok konsantre bir şekilde sahaya çıkmak lazım.

HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

İlk geldiğimizde çok karışık durumdaydık. Yavaş yavaş o durumdan çıktık. Şu andan sonra da her maça kazanmak için çıkacağız.

KADROYU BEN YAPMADIM

Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o. 28 tane oyuncu vardı geldiğimde. 23 değil.

HAK EDEN BAZI OYUNCULAR OLAMIYOR

Her hafta maçımız var. Her maçtan sonra bana bu neden oynuyor, bu neden oynamıyor diyorlar. 5 fazla oyuncum var. Sürekli değişmesi gerekiyor. Elbette yazık. Burada olmayı hak eden bazı oyuncular olamıyor

MUSLERA AÇIKLAMASI

Muslera 3 ay sakatlık yaşadı. Düzeliyor, iyileşiyor. Şu anda içeriden takıma yardımcı olmaya çalışıyor. Onunla konuştum, o daha iyi bilir. Biraz daha zamana ihtiyacı var. 3-4 gün önce takımla çalışmalara başladı. Bakacağız, günden güne işler nasıl gidiyor.