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GalatasarayFenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!
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Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi. Genç futbolcu gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

02.04.2022 - 21:52 |
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

Oldukça üzgün şekilde kenara gelen ve teknik direktör Domenec Torrent'e sarılan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.

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