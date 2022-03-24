Alexis Beka Beka'dan heyecanlandıran paylaşım!

Lokomotiv Moskova’nın 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka, İstanbul’da. FIFA’nın kararı ve TFF’nin Ukrayna ve Rusya’yla ilgili yaptığı değişikliğin ardından Lokomotiv Moskova’nın 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka'nın İstanbul'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı.



FIFA'nın kararı ve TFF'nin yaptığı değişiklik sonrasında, Ukrayna'daki tüm futbolcular ve Rusya'daki yabancı futbolcular, 7 Nisan'a dek transfer olabilecek.



İsmi Galatasaray ile sık sık anılan genç futbolcunun paylaşımı sosyal medyada da bir anda gündem oldu. Genç futbolcu bu sezon takımıyla çıktığı 17 maçta gol katkısı veremezken, 3 asist yaptı.