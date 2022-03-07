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Galatasaray8 haftada 8 puan aldı Burak Elmas'a gelişiyoruz dedi!
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8 haftada 8 puan aldı Burak Elmas'a gelişiyoruz dedi!

Göreve geldiği 8 haftalık periyod içerisinde sadece Göztepe ve Ç.Rizespor'u yenebilen Torrent koşu mesafesine dikkat çekerek 'gelişiyoruz' dedi.

07.03.2022 - 12:55 |
8 haftada 8 puan aldı Burak Elmas'a gelişiyoruz dedi!

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ekonomi gazetecileri ile buluştu. Domenec Torrent için konuşurken, sarı kırmızılı takıma dair koşu mesafesi yorumu yaptı. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan sözler şu şekilde:

TORRENT BİLİMSEL ÇALIŞIYOR

"Bizim oyuncu yetiştiren, oyuncuların kişisel kabiliyetlerini ve gelişimlerini sağlayan yetiştirici bir misyona geçmemiz gerekiyordu. Torrent, bilimsel çalışan, rakamları iyi kullanan ve oyuncuların taktik varyasyonlarına çok dikkat eden bir isim."

TAKIM GELİŞİYOR

"Burada takıma yaptığı katkı ve gelişimi görebiliyoruz. Yakın zamanda sahadaki pozitif sonuçları herkes görmeye başlayacak. Herkesin takdirini kazanacak, buna inanıyorum. Hoca ilk geldiğinde takımdaki ortalama koşu mesafesi 7-8 kilometrelerdeydi. Şu anda 9-10 kilometrelere çıktı. Daha da çıkacak."

KOŞU MESAFESİ ARTTI

"Saatte 20 km ve üstü koşu mesafesi Avrupa ortalaması maç başına 1-1.2 kilometreyken bizim takım 600700 metrelerdeydi. Ve maçın 65-70'inci dakikalarından sonra fizik olarak düşüyorlardı. Son maçlara bakın, şu anda bu süre 80-85'inci dakikalara çıktı, daha da çıkacak."

    SON DAKİKA

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