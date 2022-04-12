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Galatasaray6,5 milyon euro'ya geldi 10 topu rakibe teslim etti!
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6,5 milyon euro'ya geldi 10 topu rakibe teslim etti!

Sezon başında Galatasaray'a 6,5 milyon euro gibi bir rakama gelen Cicaldau'nun 18 pas denemesinden 10'unu rakibe teslim etmesi sarı kırmızılı taraftarların sabrını taşırdı.

12.04.2022 - 09:07 |
6,5 milyon euro'ya geldi 10 topu rakibe teslim etti!

Galatasaray, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe'ye 2-0 yenilirken özellikle takıma bu sezon katılan futbolcuların kötü performansı tepki çekti. Eleştirilerin odağında da 10.6 milyon euro bonservis bedeli ödenen iki Rumen oyuncu vardı. Sezon başında 6.5 milyon euro'ya satın alınan Alex Cicaldau orta sahada tam anlamıyla kayıptı. Torrent'in 74 dakika sahada oyun kurucu "beyin" olarak tuttuğu Rumen oyuncu 33 kez topla buluştu. 18 pas denemesi yaptı. 10'unu rakibe kaptırdı. Yüzde 44.4 gibi inanılmaz düşük bir ortalama yakaladı.

ORTALARI TUTMADI

Skor üretemediler Taylan Antalyalı'nın düşüşü derbide de sürdü. İlk golde Zajc'ı takip etmeyen tecrübeli futbolcu, ikinci gol öncesi de müdahale edemeyince faul bekledi. Öte yandan Galatasaray'ın iki orta sahası Taylan ve Berkan bu sezon skora da herhangi bir katkı sunamadı. Taylan bu sezon 38 maçta, Berkan 42 maçta hiç gol üretemedi. Taylan asist yapamazken, Berkan'ın ise sadece 2 asisti var.

6,5 milyon euroya geldi 10 topu rakibe teslim etti

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