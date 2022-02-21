FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FenerbahçeTaraftar Berke Özer'i Ferdi Kadıoğlu'nu beklerken... 4 yıllık imza
HaberlerFenerbahçe Haberleri Taraftar Berke Özer'i Ferdi Kadıoğlu'nu beklerken... 4 yıllık imza
ABONE OL

Taraftar Berke Özer'i Ferdi Kadıoğlu'nu beklerken... 4 yıllık imza

Transfer sezonunda adı sık sık Brezilya takımı Flamengo ile anılan Diego Rossi ile 4 yıllık kontrat imzalandığı ortaya çıktı.

21.02.2022 - 08:57 |
Taraftar Berke Özer'i Ferdi Kadıoğlu'nu beklerken... 4 yıllık imza

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Kulübü, sezon başı transfer döneminde MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Kulübümüz, ABD’nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Faaliyet raporu farklı

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, 1 Haziran ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki faaliyet raporunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında, "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha’nin transferleri gerçekleştirilerek, oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır" metni yer aldı.

İşte faaliyet raporundaki o bölüm...

Taraftar Berke Özeri Ferdi Kadıoğlunu beklerken... 4 yıllık imza


Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maçta oynadı. 23 yaşındaki Uruguaylı rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. Diego Rossi takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

    SON DAKİKA

    Beşiktaş'a 3 yıldızdan güzel haber!Beşiktaş'a 3 yıldızdan güzel haber!
    Stephen Curry'den 50 sayı 5 ribaund... NBA All Star 2022'nin kazanan takımı...Stephen Curry'den 50 sayı 5 ribaund... NBA All Star 2022'nin kazanan takımı...
    Beşiktaş'ta flaş Vida gelişmesi! Sözleşmesi bitiyorduBeşiktaş'ta flaş Vida gelişmesi! Sözleşmesi bitiyordu
    Taraftar Berke Özer'i Ferdi Kadıoğlu'nu beklerken... 4 yıllık imzaTaraftar Berke Özer'i Ferdi Kadıoğlu'nu beklerken... 4 yıllık imza
    Galatasaray'da 4 kadro dışı birden! Kafile Göztepe'de Arda Turan Fatih Terim'le yemekte...Galatasaray'da 4 kadro dışı birden! Kafile Göztepe'de Arda Turan Fatih Terim'le yemekte...
    Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...
    Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem olduArda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı! Bir anda gündem oldu
    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler ve Çağtay yorumu: 'Macup etmediler'Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler ve Çağtay yorumu: 'Macup etmediler'
    Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...
    Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Büyük bir adım daha attıkAbdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Büyük bir adım daha attık

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'a 3 yıldızdan güzel haber!

    Beşiktaş'a 3 yıldızdan güzel haber!

    Stephen Curry'den 50 sayı 5 ribaund... NBA All Star 2022'nin kazanan takımı...

    Stephen Curry'den 50 sayı 5 ribaund... NBA All Star 2022'nin kazanan takımı...

    Beşiktaş'ta flaş Vida gelişmesi! Sözleşmesi bitiyordu

    Beşiktaş'ta flaş Vida gelişmesi! Sözleşmesi bitiyordu

    Taraftar Berke Özer'i Ferdi Kadıoğlu'nu beklerken... 4 yıllık imza

    Taraftar Berke Özer'i Ferdi Kadıoğlu'nu beklerken... 4 yıllık imza

    Sıradaki Haber