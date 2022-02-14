• 14 Şubat 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:
Ne para ne transfer... Löw'ün yeni talebi şok etti! 'Benden habersiz asla gelemezsin...'
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Gelecek sezon yepyeni bir teknik adamla kötü günleri geride bırakmak isteyen Fenerbahçe'nin aklındaki ilk isim elbette Joachim Löw... EURO 2020'den sonra Almanya ile yollarını ayıran Löw'le, Sarı-Lacivertliler arasındaki görüşmeler devam ediyor.
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Löw'ün, altını çizerek Başkan Ali Koç ve yöneticiler de dahil olmak üzere Samandıra'ya kim gelmek istiyorsa önce kendisini arayacağı ve onun onayıyla ziyaretlerin gerçekleşmesini talep ettiği bildirildi.
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Kesin kararını sezon sonunda vermeyi düşünen deneyimli teknik adamın, Real Madrid'in de kendisiyle ilgilenmesi sebebiyle son ana kadar İspanyol devini bekleyeceği gelen haberler arasında yer alıyor. 62 yaşındaki çalıştırıcının, Real'in başına geçme fırsatını kaçırmak istemediği konuşuluyor.
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