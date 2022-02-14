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FenerbahçeNe para ne transfer... Löw'ün yeni talebi şok etti! 'Benden habersiz asla gelemezsin...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ne para ne transfer... Löw'ün yeni talebi şok etti! 'Benden habersiz asla gelemezsin...'
• 14 Şubat 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:

Ne para ne transfer... Löw'ün yeni talebi şok etti! 'Benden habersiz asla gelemezsin...'

Joachim Löw'le masaya oturan ve sözleşme şartlarını enine boyuna konuşan Ali Koç, Alman teknik adamın yeni bir talebiyle şok oldu. İşte Löw - Ali Koç arasındaki o diyalog...

• 14 Şubat 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:
1Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...
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Gelecek sezon yepyeni bir teknik adamla kötü günleri geride bırakmak isteyen Fenerbahçe'nin aklındaki ilk isim elbette Joachim Löw... EURO 2020'den sonra Almanya ile yollarını ayıran Löw'le, Sarı-Lacivertliler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

2Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

Fanatik'in haberine göre yıllık 4-5 milyon Euro'luk maaşının dışında gelmesi halinde kendi takımını kurması konusunda gerekli sorumluluğun kendisine verilmesini isteyen tecrübeli hocanın, son olarak isteklerine yenilerini eklediği öğrenildi.

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Alman hocanın, alt yapının da kontrolünü istediği ve buraya kendi seçeceği hocaları getirmek niyetinde olduğunu belirtti.

4Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

Löw'ün, altını çizerek Başkan Ali Koç ve yöneticiler de dahil olmak üzere Samandıra'ya kim gelmek istiyorsa önce kendisini arayacağı ve onun onayıyla ziyaretlerin gerçekleşmesini talep ettiği bildirildi.

5Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

Kesin kararını sezon sonunda vermeyi düşünen deneyimli teknik adamın, Real Madrid'in de kendisiyle ilgilenmesi sebebiyle son ana kadar İspanyol devini bekleyeceği gelen haberler arasında yer alıyor. 62 yaşındaki çalıştırıcının, Real'in başına geçme fırsatını kaçırmak istemediği konuşuluyor.

6Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

Kanarya'nın ise Löw'den olumsuz bir yanıt alması halinde görüştüğü diğer iki isimden önceliğini PSV'den ayrılma kararı alan Roger Schmidt'e vereceği, üçüncü adayının da Jorge Jesus olacağı bilgisine ulaşıldı.

7Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

1998-1999 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran tecrübeli hocanın takımı 38 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 2.05 puan ortalaması tutturmuştu. Fenerbahçe söz konusu sezonda 88 kez fileleri sarsarken kalesinde 34 gol görmüştü.

8Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

2006 yılından 2021'e kadar Almanya A Milli Takımı'nı çalıştıran kurt hoca, 2014 senesinde ülkesine Dünya Kupası'nı getirmişti.

9FENERBAHÇEDE AYRILIK

FENERBAHÇE'DE AYRILIK

Süper Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, 25 hafta sonunda zirvenin 20 puan gerisine düşerek taraftarına yine hayal kırıklığı yaşattı.

10Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na da son 16 turuna veda ederken, Fenerbahçe'nin bu sezon elinde hedef olarak bir tek Konferans Ligi kaldı.

11Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

Son yıllarda golcü sıkıntısı çeken Kanarya'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Mergim Berisha da sarı-lacivertlilerin kanayan yarasına çare olamadı.

12Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

Alman golcü, ligde geride kalan 25 haftada sadece 3 kez fileleri havalandırabilirken, performansıyla sınıfta kaldı.

13Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

Giresun'da da oyuna girdikten sonra 2 net fırsatı harcayan Berisha için "Gol değil, kaçırma üstadı" yorumları yapılmaya başlandı.

14Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

23 yaşındaki oyuncunun böyle devam etmesi halinde sezon sonunda taliplisine satılma ya da başka bir takıma kiralanma ihtimali artıyor.

15Ne para ne transfer... Löwün yeni talebi şok etti Benden habersiz asla gelemezsin...

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