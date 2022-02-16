'Mesut'la problemimiz yok ona da süre vermek istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag'la oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"Slavia Prag'ı iyi analiz ettik. Hatta son oynadıkları kupa maçına bir yardımcımı gönderdim, canlı da izledik."

"BAHANELERE SIĞINMADIM"



3-4 günde bir maç oynuyoruz. Sakat-cezalı oyuncularımız var ama ben hiçbir zaman bahanelere sığınmadım, sığınmayacağım da. Hazırlıklarımızı tamamladık. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. 4 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar, liderler. Rakibimizde kimlerin oynayacağını, ne ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Taktiksel ve fiziksel şekilde en iyi şekilde hazırlandık. Yarın taraftarımızın desteğiyle galip gelmek istiyoruz. Hala oynatmak istediğim tam anlamıyla bu değil. Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak bir futbol hayalim var. Bu da yavaş yavaş olacak. Bunlar bugünden yarına olacak işler değil. Oyuncularım çok karakterli ve düzgünler. Sadece birkaç galibiyete ihtiyacımız var.



MESUT ÖZİL CEVABI



Taraftarımız merak etmesin. Her ne olursa olsun bu camia, bu forma için en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Mesut Özil kaptanımızdır, en değerli oyuncularımızdan biridir. 30 gün aradan sonra ilk kez takımla çalıştı. Problemimiz yok. Ona da süre vermek istiyoruz.

"Slavia Prag istatistiklere göre Çekya Ligi'nin en çok topla oynayan ve en çok pres yapan takımı. Yarın için özel bir planımız var. İnşallah kazanıp taraftarlarımızı da mutlu ederek ikinci maç için avantaj yakalarız."

"Slavia Prag istikrarlı bir takım. İnşallah bu durumları bizim lig için de örnek olur. Mesut nasıl en değerli oyuncumuzsa Arda Güler de en değerlimizdir. Ciğerlerinden problemi oldu. Alt yapıda Tahir hoca '1 maç bizde oynasın' dedi. Sonra hemen A Takım'a aldım."

"Muhammed Gümüşkaya'nın pozisyonunda yoğunluğumuz vardı. Süper Lig seviyesinde oynaması gerekiyordu. Gelişimini takip ediyoruz. İnşallah orada da başarılı olup seneye çok daha iyi şekilde geri gelir."

"En son Giresun maçında oyuna almak istedim ama 2-1 ve maç sıkıntılıydı, çocuk sakatlıktan yeni çıkmıştı ona bir el verdim. Taraftarımız merak etmesin en değerli oyuncularımız kadar o da değerli. Uzun yıllar hem Fenerbahçe'ye hem milli takıma faydalı olacaktır"







