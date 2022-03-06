İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçı sonrası paylaşım yaptı!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 18'inci dakikasında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, müsabakanın ardından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcunun paylaşımı sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.
06.03.2022 - 22:24 |
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın 18'inci dakikasında kırmızı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci maç sonunda Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli orta saha, Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasının bitiş düdüğüyle birlikte bir mesaj yayımladı. İrfan Can Kahveci, "Tek ihtiyacımız olan şey adalet!" ifadelerini kullandı.