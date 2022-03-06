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Fenerbahçeİrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçı sonrası paylaşım yaptı!
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İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçı sonrası paylaşım yaptı!

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 18'inci dakikasında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, müsabakanın ardından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcunun paylaşımı sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

06.03.2022 - 22:24 |
İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçı sonrası paylaşım yaptı!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın 18'inci dakikasında kırmızı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci maç sonunda Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli orta saha, Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasının bitiş düdüğüyle birlikte bir mesaj yayımladı. İrfan Can Kahveci, "Tek ihtiyacımız olan şey adalet!" ifadelerini kullandı.

 

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