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FenerbahçeForma Mesut Özil, İrfan Can'ın değil Arda Güler'in!
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Forma Mesut Özil, İrfan Can'ın değil Arda Güler'in!

Son haftalarda oynadığı futbolla ayakta alkışlanan 17 yaşındaki Arda Güler bundan böyle ilk 11'in değişmez ismi olacak.

26.02.2022 - 11:06 |
Forma Mesut Özil, İrfan Can'ın değil Arda Güler'in!

Lig, kupa ve Avrupa’da havlu atan Fenerbahçe’de artık gözler genç yıldızlara çevriliyor. Son haftaların en çok konuşulan ismi Arda Güler’in daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

Ligde kalan 12 haftada maksimum puana ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki Arda Güler’in ilk 11’e alışması ve tecrübe kazanması hedefleniyor. Önce ligdeki Hatayspor maçı ardından son oynanan Slavia Prag mücadelelerinde performansıyla herkesi heyecanlandıran genç orta sahanın sezon sonuna kadar olabildiğince fazla süre alması isteniyor.

Sorumluluk verilecek

Arda Güler’in ayrıca maçlarda duran toplarda sorumluluk alması da düşünülüyor.

Kornerler, serbest vuruşlar hatta penaltılarda Arda’nın topun başına geçmesi planlanıyor.

Öte yandan ileriki haftalarda oynanacak derbilerde de yetenekli yıldızın süre alacağı aktarılıyor.

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıkarken 2 asist yaptı. U19 takımında da 8 maça çıkan 17 yaşındaki oyuncu 4 gol attı.

Forma Mesut Özil, İrfan Canın değil Arda Gülerin

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