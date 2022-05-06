Fenerbahçe'ye Kim Min Jae ve Arda Güler şoku!

Fenerbahçe, sakatlığı devam eden Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Koreye gitmesine karar verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca genç oyuncu Arda Güler'in sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptandığını belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jaenin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Koreye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır.

Genç oyuncumuz Arda Gülerin ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MRına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."