Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması! 2.derece...

Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun çekilen MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptandığını açıkladı.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.