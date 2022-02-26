Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması! 2.derece...
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
26.02.2022 - 20:16 |
Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun çekilen MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptandığını açıkladı.
Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.