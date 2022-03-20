Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan galibiyet açıklaması

Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Çok iyi hazırlandık. Birçok oyuncuyu da tanıyordum Konyaspor'dan. 1-0 geriye düştüğümüzde dahi maçı kaybedeceğimize dair içimde bir şüphe yoktu. Ne planladıysak, sahada hepsini yaptık.

HİÇ ŞÜPHEM YOKTU

Çok fazla pozisyon bulduk, topla oynadık. Oyuncularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptı.

BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Taraftarın tribünde mutlu olduğunu görmek, bizi daha çok mutlu ediyor. Onları mutlu etmek için buradayız

KARAKTER GÖSTERDİK

Konyaspor gibi takıma karşı çok iyi oynadık. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini gösterdik. Oyuncularımı tebrik ederim. Muhteşem taraftarına armağan olsun.