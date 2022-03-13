Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması: Başkanımız rica etti

Süper Lig'de Alanyaspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Taktiksel ve fiziksel anlamda gelişerek buraya kadar geldik. Çok güzel bir ortamımız var, çok güzel bir hava yakaladık. Son 5 maçın 4'ünü kazandık, bu çok anlamlı. Alanyaspor deplasmanında 5 golle galip gelmek önemli

ÇOK SAYGI DUYUYORUM

Oyuncularıma çok saygı duyuyorum, çok güveniyorum. Onlar da bize karşı aynısı. Birbirimize karşı net bir güven ortamımız olduğu için çok iyi çalışıyoruz.

ÇOK İYİ PLANLIYORUZ

Arda ne zaman oyuna girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları gerçekten çok iyi planlıyoruz. Bugün de tam zamanında oyuna aldığımı düşünüyorum. 1 gol ve 1 asist. Tam onun oynayacağı bir ortam vardı.

BAŞKANIMIZ RİCA ETTİ

Arda gibi daha çok gencimiz var. Onları da hazırlıyoruz. Onlarla ilgili bir plan yaptım. Başkanımız rica etti. Onlarla özel olarak çalışacağız.