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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, "Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor, inşallah daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

23.04.2022 - 01:11 |
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Her iki takım için de maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rizespor'un bugün elde edeceği 3 puanda lige tutunmak isteyeceğini ve ligde kalmak için ümitlerini arttıracağını biliyorduk. Bizim için de ligde iyi sıralarda olabilmemiz için çok önemli bir maçtı. Rizespor'un bu hedefi doğrultusunda maça agresif başlayacağını biliyorduk. Biz de sabırlı ve kendi oyunumuzu oynayıp sonuca gitmek istiyorduk. Bugün de oyuncularım bunu başardılar. 1. dakikada alınan kırmızı kart bizim işimizi de kolaylaştırdı. Rizespor 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım da biraz bunun rahatlığını elde ederek daha rahat oynamaya başladı. Rizespor büyük bir camia, daha önce ben burada teknik direktörlük yapmıştım. Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor, inşallah daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.

İsmail Kartal, Arda Güler'le ilgili "Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. Bu dengeler içinde giren çıkan herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Arda Güler de pozitif işler yaptı. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum" dedi.

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