Fenerbahçe'de İsmail Kartal: "Ben göreve gözümü kırpmadan geldim"
Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklmalarda bulundu.
İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları
Futbolcularımız, bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyor. Onlar için mücadele etmeyi çok sevdiklerini söylüyorlar. Bu maçı daha farklı kazanabilirdik. Geldiğimden beri 15 maçta, 11 galibiyet, 3 beraberlik aldık, 1 maç kaybettik
BU CAMİANIN İÇİNDEN ÇIKTIM
Çok fazla detaya girmek, abartmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilirim, nereye dokunacağımı bilirim. Pozitif Futbol oynatacağımı söylemiştim. Ben de bu camianın içinden çıktım
TEKRAR BÜTÜNLÜK SAĞLANDI
Bu sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi.