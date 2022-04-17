FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FenerbahçeFenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!
ABONE OL

Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 33. haftasında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı. 61 yaşındaki teknik adam, maç sonunda da önemli açıklamalar yaptı.

17.04.2022 - 00:08 |
Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelirken mücadeleyi sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçında teknik direktör İsmail Kartal’a yoğun bir destek gösterdi.

Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...
İlgili Haber
Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle maçın son bölümünde tecrübeli teknik adam için "Fenerbahçe’nin çocuğu İsmail Kartal" tezahüratlarında bulundu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Bu anlarda taraftara karşılık veren tribünleri selamlayan başarılı çalıştırıcının gözleri doldu.

13 MAÇTA 9 GALİBİYET

Fenerbahçe'nin başında son 5 maçını kazanan İsmail Kartal, 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...
İlgili Haber
Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

İSMAİL KARTAL: 'TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM'

Maç sonu yaptığı açıklamalarda taraftarlara teşekkür eden İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray maçından sonra takımda rehavet olabileceğini düşündük. Hafta başından beri takımı uyardım; "Aman dikkat" dedim ve Göztepe'nin güçlü takım olduğunu anlattım. Oyuna golle başladık, ilk yarının sonlarına doğru rakip, oyunu ele geçirdi. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Kazanma alışkanlığı yakaladık ve 60-65'e kadar bekledim. Pelkas'ın sakatlanması bizi yavaşlattı. Bu maçta 3'ü, 4'ü atabilirdik. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm vasattık

'EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ'

Maç maç düşünüyoruz. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Zaman içerisinde yaşayıp, göreceğiz.

    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!
      Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!
    2. Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...
      Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...
    3. Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...
      Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...
    4. Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu
      Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu
    5. Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0
      Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0
    6. Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönecek...
      Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönecek...
    7. Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...
      Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...
    8. Joachim Löw Fenerbahçe'den servet talep etti Başkan Ali Koç'tan flaş karar geldi...
      Joachim Löw Fenerbahçe'den servet talep etti Başkan Ali Koç'tan flaş karar geldi...
    9. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    10. Spor Toto 1. Lig'de olaylı maç! İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...
      Spor Toto 1. Lig'de olaylı maç! İstanbulspor-Bursaspor karışlaşmasında saha karıştı çılgına döndüler...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!

    Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı!

    Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

    Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

    Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

    Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

    Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu

    Fenerbahçe maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı! Acı haberi duyurdu

    Sıradaki Haber