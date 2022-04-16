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Fenerbahçe - Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

16.04.2022 - 19:42 |
Fenerbahçe - Göztepe

MAÇTAN DAKİKALAR

5'Fenerbahçe, Serdar Aziz'in golüyle öne geçti! Sağdan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Serdar Aziz 

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun.

GÖZTEPE: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo.

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