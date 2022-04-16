Fenerbahçe - Göztepe
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
16.04.2022 - 19:42 |
MAÇTAN DAKİKALAR
5'Fenerbahçe, Serdar Aziz'in golüyle öne geçti! Sağdan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Serdar Aziz
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun.
GÖZTEPE: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo.