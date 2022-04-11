Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Arda Güler ve Arda Turan'ın o görüntüsü dikkat çekti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıa geldi. Zorlu müsabakada sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 2-0'la geçti. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında Arda Turan ile Arda Güler'in yer aldığı görüntü dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Torrent'ten Arda Turan hamlesi

Müsabakada dakikalar 84'ü gösterdiğinde iki takım teknik direktörü sahaya hamlelerde bulundu. Domenec Torrent uzun bir süre sonra Arda Turan'a forma şansı verdi. Tecrübeli futbolcu, 6 Şubat'ta oynanan Alanyaspor maçı sonrası ilk kez Süper Lig'de forma giydi.

Arda Güler de oyuna dahil oldu

Arda Turan'ın oyuna girmek için hazırlandığı anlarda Fenerbahçe'de İsmail Kartal da genç yıldızı Arda Güler'i oyuna dahil etmek için hamlede bulundu. Arda Turan ve Arda Güler'in yan yana oyuna girmek için beklemesi dikkat çekti.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan'ın son derbisi olması beklenen maçta, Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Arda Güler'in oyuna dahil olması renkli bir görüntüye sebep oldu.

Arda Turan'ın Arda Güler'in kafasını sevmesi dikkat çekti.