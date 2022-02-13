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FenerbahçeFenerbahçe açıkladı Serdar Dursun'un son durumu belli oldu
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Fenerbahçe açıkladı Serdar Dursun'un son durumu belli oldu

Dün Giresunspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Serdar Dursun hakkında Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama geldi.

13.02.2022 - 11:57 |
Fenerbahçe açıkladı Serdar Dursun'un son durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku yaşanıyor. Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan ve oyuna devam edemeyen yıldız futbolcunun zygoma kemiğinde deplase kırık oluştuğu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir. Detaylı tetkikleri devam eden, şu an için operasyon geçirmesi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Gelişmelere dair açıklama yapılacaktır." denildi.

Fenerbahçe açıkladı Serdar Dursunun son durumu belli oldu

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