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FenerbahçeDiego Rossi resmen açıkladı! 'Flamengo'dan beni...'
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Diego Rossi resmen açıkladı! 'Flamengo'dan beni...'

Brezilya devi Flamengo'nun transfer etmek istediği öğrenilen Diego Rossi " Haberleri basından gördüm. Ne zaman büyük kulüplerden beni isteseler bu beni mutlu eder" açıklamasında bulundu.

15.03.2022 - 11:57 |
Diego Rossi resmen açıkladı! 'Flamengo'dan beni...'

Yeni sezona yeni teknik adam ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise takımdan ayrılacak.

Sarı lacivertliler, özellikle büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentilere bir türlü karşılık veremeyen futbolcuları takımdan göndererek yeni bir yapılanmaya girmek istiyor. Bu isimlerden birisi de Diego Rossi. MLS'te yılın futbolcusu seçildikten sonra Fenerbahçe'ye kiralanan ve daha sonrasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan Uruguaylı golcü ile yollar ayrılabilir.

Brezilya basının iddiasına göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Diego Rossi. Haberde forvet için Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin ön plana çıktığı yazıldı.

ROSSI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili Uruguay basınına açıklamalarda bulundu. Rossi, "Beni Flamengo'dan kimse aramadı, resmi bir telefon almadım. Haberleri basından gördüm. Ne zaman büyük kulüplerden beni isteseler bu beni mutlu eder, işleri doğru yapıyorum demektir." ifadelerini kullandı.

Diego Rossi resmen açıkladı Flamengodan beni...

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