Derbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz!
Bu akşam saat 20:30'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu.
10.04.2022 - 12:10 |
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edcek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak. Bu müsabakanın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan’a, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz eşlik edecek.